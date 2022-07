Bolsonaro sobe seis pontos entre mulheres; Lula cresce quatro entre homens

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem ao menos uma coisa para comemorar: parece que deu algum resultado a sua estratégia recente de tentar melhorar a imagem com o eleitorado feminino, para a qual lançou mão, inclusive, da colaboração da primeira-dama Michelle, que defendeu a atuação do governo para as mulheres durante a convenção nacional do PL no domingo, 24.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 28, o presidente avançou entre as mulheres – ele ganhou seis pontos percentuais desde a pesquisa anterior, no final de junho (passou de 21% para 27%), um movimento acima da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Bolsonaro, no entanto, ainda está bem atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesse segmento: o petista tem 46%. O eleitorado feminino representa 52% do total.

Por outro lado, Lula fez movimento contrário e subiu quatro pontos percentuais entre os homens (passou de 44% para 48%)– essa variação está no limite da margem de erro. Nesse segmento, Bolsonaro tem 32%.

Geral

No eleitorado total, Lula manteve praticamente a sua distância em relação a Bolsonaro: ele tem 47% das intenções de voto contra 29% do presidente. No levantamento anterior, divulgado no final de junho, o petista tinha 47% contra 28% de Bolsonaro — ou seja a diferença oscilou de dezenove para dezoito pontos percentuais.

A maior diferença já registrada pelo instituto entre os dois concorrentes aconteceu no final de maio, quando ela chegou a 21 pontos percentuais (48% a 27%) – leia a matéria completa aqui.

A pesquisa ouviu de forma presencial 2.556 eleitores em todos os estados do país e no Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 01192/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

