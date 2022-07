Datafolha: diferença de Lula para Bolsonaro é de 18 pontos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manteve praticamente a sua distância em relação ao presidente Jair Bolsonaro (PL) na corrida ao Palácio do Planalto, segundo pesquisa feita pelo instituto Datafolha entre a quarta-feira, 27, e esta quinta-feira, 28, e divulgada hoje.

De acordo com o levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto contra 29% de Bolsonaro. No levantamento anterior, divulgado no final de junho, o petista tinha 47% contra 28% do presidente — ou seja a diferença oscilou de dezenove para dezoito pontos percentuais.

A maior diferença já registrada pelo instituto entre os dois concorrentes aconteceu no final de maio, quando ela chegou a 21 pontos percentuais (48% a 27%).

Na pesquisa divulgada hoje, os demais candidatos aparecem estagnados bem atrás dos principais contendores. O mais bem colocado continua sendo Ciro Gomes (PDT), que tem 8%.

A candidata da chamada terceira via, Simone Tebet (MDB), continua com 2% das intenções de voto. A sua candidatura foi referendada na quarta-feira, 27, na convenção do MDB. Ela também ganhou o apoio do PSDB e do Cidadania, que deverão indicar o candidato a vice.

Depois, aparecem o deputado André Janones (Avante), o coach Pablo Marçal (Pros) e a cientista social Vera Lúcia (PSTU), todos com 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Entre os entrevistados, 6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 3% afirmaram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu de forma presencial 2.556 eleitores em todos os estados do país e no Distrito Federal e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 01192/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

