Bolsonaro encontra empresários em Porto Alegre no dia de julgamento no TSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viaja ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, 22, data de início do julgamento que pode torná-lo inelegível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele desembarca em Porto Alegre por volta das 11h30.

Bolsonaro participará da 23ª edição da Transposul, congresso de transporte e logística na sede da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). A agenda do ex-presidente também prevê uma coletiva de imprensa às 16h e um jantar em uma churrascaria. Na sexta-feira, ele continua em Porto Alegre para acompanhar a filiações ao seu partido, o PL.

O TSE inicia a análise de uma ação em que o PDT pede a inelegibilidade de Bolsonaro e de seu candidato a vice nas eleições de 2022, Walter Braga Netto, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O processo trata de uma reunião do então presidente com embaixadores estrangeiros, no Palácio da Alvorada, em 18 de julho de 2022, quando espalhou informações falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O julgamento começa às 9h e deve se estender — a Corte já reservou outras duas datas para as sessões (27 e 29 de julho).

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, relator do processo, deverá iniciar o julgamento com a leitura do relatório. Depois, serão ouvidos os advogados de defesa e de acusação e o ministro apresentará seu voto.

