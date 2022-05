Bolsonaro crava a sua menor diferença para Lula em nova pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro (PL) conseguiu cravar a menor distância em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) – 4,8 pontos porcentuais – na corrida ao Palácio do Planalto, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 28 de abril e 3 de maio e divulgada nesta quarta-feira, 4.

De acordo com a pesquisa, Lula tem 40% das intenções de voto contra 35,2% de Bolsonaro – em relação ao levantamento anterior, feito no final de março, o petista manteve o mesmo porcentual, enquanto o presidente subiu 2,5 pontos porcentuais (tinha 32,7%).

Bolsonaro também cravou a sua melhor marca na série do Paraná Pesquisas iniciada em novembro do ano passado, quando ele tinha 29,2%.

Na pesquisa de intenção de voto espontânea (quando os nomes dos candidatos não são citados), Bolsonaro e Lula estão em empate técnico dentro da margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos – o petista tem 27,6% contra 25,2% do presidente.

Na pesquisa estimulada, depois de Lula e Bolsonaro aparecem Ciro Gomes, do PDT, com 7,4% (ele tinha 5,4% em março); João Doria, do PSDB, com 3,2% (tinha 2,3%); André Janones, do Avante, com 2,4% (tinha 1,1%); Simone Tebet, do MDB, com 0,7% (tinha 0,2%); Luciano Bivar, do União Brasil, com 0,2% (a primeira pesquisa na qual foi incluído); e Luiz Felipe d’Ávila (Novo), com 0,1% (o mesmo porcentual de março).

Foi a primeira pesquisa feita pelo instituto sem o ex-juiz Sergio Moro, que em março tinha 7,1%. Entre os entrevistados, 7,2% disseram que vão votar em branco, em nenhum ou anular o voto e 3,5% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita com 2.020 eleitores, por meio de entrevistas pessoais presenciais, em 166 municípios de todos os estados, e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR 09280/2022.