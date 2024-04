Bolsonaro assume papel de cabo eleitoral e turbina giro pelo país

Jair Bolsonaro decidiu embarcar de vez na figura de cabo eleitoral e, com uma agenda frenética, tem intensificado os giros pelo Brasil. Com uma média de três a quatro estados visitados por semana, a ideia é usar as viagens para alavancar candidaturas de aliados nas eleições deste ano, quando os brasileiros irão às urnas para escolher prefeitos e vereadores.

Nesta quinta-feira, 11, o ex-presidente aterrissou em Fortaleza para o lançamento da pré-campanha do deputado federal André Fernandes (PL-CE) à capital cearense. O evento, que lotou o Ginásio Paulo Sarasate, teve também a presença do senador Magno Malta (PL-ES) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Apesar do apoio a Fernandes, quem lidera as pesquisas é o ex-deputado federal e “ex-aliado” de Bolsonaro, Capitão Wagner (União Brasil). Sondagem divulgada pelo Paraná Pesquisas em 28 de março aponta Wagner com 33,3% das intenções de voto. Na sequência, aparecem o atual prefeito, José Sarto (PDT), com 20,1%, e André Fernandes, com 12,1%.

Na sexta-feira, 12, Bolsonaro segue para João Pessoa, onde participará de encontros com o ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, também pré-candidato a prefeito pelo PL.

Já na próxima semana, o ex-presidente volta ao Mato Grosso, com visita a Sinop, polo agropecuário e de cultivo de grãos, como a soja. Bolsonaro esteve no estado, forte reduto bolsonarista, no início desta semana, com passagens por Cuiabá, Diamantino e Campo Novo do Parecis. Durante a viagem, participou da Parecis SuperAgro, feira do setor.

Copacabana

No dia 21, o ex-presidente e aliados preveem realizar um enorme ato na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O evento será uma “continuidade” da manifestação que reuniu centenas de milhares de pessoas na Avenida Paulista, em fevereiro, e terá como mote a “defesa do estado democrático de direito” e o que os defensores de Bolsonaro têm classificado como “violação de prerrogativas” do ex-presidente nos processos dos quais é alvo no Supremo Tribunal Federal (STF).

Três dias depois, o destino é Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde o filho ‘zero quatro’ do clã, Jair Renan, prepara sua estreia eleitoral com a disputa a uma vaga na Câmara de Vereadores.

Nos dias 26 e 27, Bolsonaro segue para Aracaju, onde a vereadora Emília Corrêa, recém-filiada ao PL, é a pré-candidata da legenda à prefeitura.

Agrishow

No fim do mês, no dia 29, o ex-presidente participa da Agrishow, principal feira agrícola do país, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Neste ano, a organização do evento decidiu antecipar a cerimônia de abertura, que não terá a presença de visitantes. O motivo da mudança teria sido evitar o constrangimento do ano passado. Na ocasião, o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) afirmou ter se sentido “desconvidado” ao receber a “sugestão” da organização de não comparecer à abertura, que teria a participação de Bolsonaro.