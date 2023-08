Blogueiro bolsonarista é condenado por tentar explodir caminhão no DF

O juiz Osvaldo Tovani, da 8° Vara Criminal de Brasília, condenou na quinta-feira, 17, o blogueiro bolsonarista Wellington Macedo de Souza, o último dos três acusados de tentar explodir um caminhão-tanque nos arredores do aeroporto de Brasília, no fim de 2022, às vésperas da posse do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. A sentença é de seis anos de prisão, em regime fechado, mais multa.

Antes do recém-condenado, o mesmo magistrado havia sentenciado o empresário George Washington de Oliveira Sousa (nove anos e quatro meses de prisão) e Alan Diego dos Santos Rodrigues (cinco anos e quatro meses de detenção). As condutas envolvem crimes de explosão, causar incêndio e posse arma de fogo sem autorização.

Foragido, Souza chegou a ser ouvido pela Justiça, de forma remota, e seu advogado sempre alegou inocência. Para o juiz Tovani, não resta dúvidas de que Macedo seja co-autor da tentativa de explosão, com o intuito de causar um caos institucional da capital federal. “O acusado conheceu pelo menos um dos co-autores em Brasília/DF, no acampamento montado em frente ao QG do Exército. Ao que consta, as emulsões explosivas vieram do Pará, a pedido de George, o qual, após a montagem, entregou o artefato explosivo para Alan, que, por sua vez, ligou para o acusado e se encarregaram de tarefa importante (colocação do artefato no local escolhido)”.

Wellington Macedo de Souza é o mais conhecido dos três condenados. Entre fevereiro e outubro de 2019 ele foi assessor da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, então comandado pela agora senadora Damares Alves (Republicanos-DF). Depois de sair do posto, o blogueiro passou a frequentar manifestações antidemocráticas e, depois da derrota de Bolsonaro para Lula, em 2022, esteve em diversos acampamentos golpistas.

Nesses locais, Wellington era conhecido como “Preso do Xandão”, pois costumava desfilar com uma tornozeleira eletrônica, imposta a ele após prisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Pouco antes da tentativa de explosão no entorno do aeroporto, o blogueiro arrancou o dispositivo.

Leia a sentença completa aqui.