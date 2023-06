Belém: PSOL e PT terão dificuldade para reeleger único prefeito em capital

A aliança PSOL-PT terá dificuldades para reeleger em 2024 o prefeito em Belém, única capital de estado que comandam no país, segundo levantamento feito entre os dias 2 e 5 de junho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 6.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, o prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL) tem 17,0% das intenções de voto, quase empatado numericamente com o delegado Everaldo Eguchi (PL), que tem 16,9% — Rodrigues e Eguchi disputaram o segundo turno na eleição de 2020. A capital foi a única do país conquistada por PSOL e PT – o vice de Rodrigues é o petista Edilson Moura.

Na sequência, aparecem a secretária de estado da Cultura, Ursula Vidal (MDB), com 15,4%, e o ex-deputado federal Cássio Andrade (PSB), com 10,4% — considerando a margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados entre eles e também com Rodrigues e Eguchi.

Depois, aparecem na pesquisa o deputado federal José Priante (MDB), com 8,3%; o deputado estadual Thiago Araújo (Cidadania), com 8,0%; e o deputado federal Celso Sabino (União), com 4,6%.

Entre os entrevistados, 13,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,6% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 734 eleitores na capital do Pará.