As cinco apostas de Lula para reverter a queda de popularidade no Nordeste

Os resultados revelados pelas últimas pesquisas sobre a queda de popularidade do governo Lula no Nordeste — leia aqui reportagem completa sobre o assunto — acenderam o alerta na equipe do presidente, que trabalha para colocar em prática programas com capacidade de reverter o quadro na região onde, proporcionalmente, deu mais votos ao presidente nas eleições de 2022 e em todas as anteriores. São cinco apostas principais divididas em várias áreas, como educação, agricultura, habitação e crédito. Veja:

Pé-de-Meia

Programa prevê o pagamento de 200 reais a alunos matriculados no ensino médio da rede pública que frequentem ao menos 80% das aulas todos os meses. A frequência ainda garante que, ao final de cada um dos três anos do ciclo, o estudante receba 3.000 reais corrigidos como uma espécie de poupança. O público-alvo são estudantes de 14 a 24 anos, matriculados no ensino médio regular das redes públicas, ou alunos de 19 a 24 anos que cursam a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em ambos os casos, devem ser pertencentes a famílias inscritas no Bolsa Família. Desde o lançamento pelo presidente Lula, em fevereiro, o programa já foi apresentado oficialmente em seis dos nove estados do Nordeste.

Institutos federais

Também na área da educação, o governo Lula apresentou a ousada meta de abrir 100 novos institutos federais de ensino até 2026 em todo o país. A lista prevê que 38 deles sejam inaugurados no Nordeste, que também tem a promessa de ganhar um campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará.

Minha Casa, Minha Vida

O programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, retomado no ano passado com aprovação de lei específica no Congresso, deve sair do papel neste ano, com o início das primeiras obras atualmente em processo de licitação em todo o país. A promessa é que a região receba 57,2 mil unidades, atendendo famílias que se encaixem nas regras definidas e também gerando milhares de empregos, de acordo com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta.

Sertão Vivo

Idealizado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, o programa Sertão Vivo tem a meta de atender 430 mil famílias do semiárido nordestino com linhas de crédito de até 1,8 bilhão de reais em parceria com o BNDES. Segundo o ministro Paulo Teixeira, o acesso ao financiamento dará condições para os agricultores se prepararem para enfrentar os impactos das mudanças climáticas que, no ano passado, provocaram muitas perdas no campo.

Desenrola Rural

Também defendido pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, o Desenrola Rural (nome provisório) seria uma versão no Desenrola Brasil, lançado pelo governo Lula em 2023 para renegociação de dívidas que tenham sido negativadas de 2019 a 2022, e cujo valor atualizado seja inferior a 20 mil reais. A iniciativa pretende levar essa mesma possibilidade para pequenos agricultores que hoje não conseguem crédito no mercado por débitos não pagos.