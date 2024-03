As 25 medidas tomadas por Lewandowski após a fuga em Mossoró

Desde o registro da fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró (RN), no último dia 14, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, já determinou 25 medidas para ampliar o nível de segurança das cinco unidades do sistema e realizar a captura dos foragidos. Até aqui, no entanto, apesar de a força-tarefa policial ter prendido seis suspeitos de auxiliar os criminosos, a dupla segue escondida na região, de acordo com as autoridades envolvidas.

Nesta quinta, 29, Rogério da Silva Mendonça, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, o Deisinho, teriam sido vistos por moradores. Desde a semana passada, a Polícia Federal oferece R$ 30 mil em recompensa diante de informações que levem à captura. Há a suspeita de que a facção Comando Vermelho estaria ajudando financeiramente os fugitivos a se esconderem. O dono de um sítio nas proximidades do presídio foi preso por integrar essa suposta rede de apoio, após abrigar a dupla em casa por oito dias.

A operação de busca conta com aproximadamente 600 agentes, sendo 111 da Força Nacional. O efetivo também utiliza drones, helicópteros e cães farejadores. Confira as 25 medidas determinadas por Lewandowski desde 14 de fevereiro:

1) Intervenção na Penitenciária Federal em Mossoró, com o afastamento do diretor da unidade e dos servidores responsáveis pelas divisões de Inteligência, de Segurança e Administrativa

2) Criação do Comitê Multidisciplinar da Secretaria Nacional de Políticas Penais com o objetivo de fiscalizar periodicamente as estruturas físicas e os equipamentos utilizados pelas cinco penitenciárias federais

3) Aumento do nível de segurança nas cinco unidades do sistema penitenciário federal, com suspensão de banhos de sol, de visitas sociais e de atividades de assistência educacional, laboral e religiosa, à exceção dos atendimentos emergenciais realizados pelas respectivas divisões de saúde. As medidas tiveram validades de 15 a 21 de fevereiro

4) Envio das forças táticas da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal a Mossoró. Integrantes da elite da PF e das operações especiais da PRF chegaram à cidade no dia 16

5) Instauração de processos para construção de muralha no perímetro da Penitenciária Federal em Mossoró

6) Início da construção da muralha na Penitenciária Federal de Porto Velho

7) Determinadas revistas diárias em todas as celas, pátios de sol e parlatórios nas cinco penitenciárias federais, com a posterior elaboração de relatórios a ser encaminhados semanalmente à direção de cada unidade

8) Atualização do procedimento operacional para a implementação de rondas externas em complementação ao serviço de monitoramento

9) Determinação para substituição imediata das câmeras de videomonitoramento inoperantes e/ou com especificações não recomendadas para a especificidade das cinco unidades penais federais

10) Implementação do sistema do circuito fechado de televisão

11) Aquisição de câmeras de videomonitoramento

12) Aquisição de câmeras térmicas

13) Instalação de cercas elétricas em todo o perímetro das unidades

14) Reforço da estrutura das luminárias existentes no interior das celas, de forma que impossibilite ou dificulte a sua retirada pelos internos

15) Alocação de grades/brises nas saídas para o shaft, como alternativa para a falta de laje

16) Convocação de policiais penais federais excedentes do último concurso

17) Solicitação à Escola Nacional de Serviços Penais para realização de curso de formação profissional

18) Envio de equipes da Polícia Penal Federal para reforçar a segurança da penitenciária federal em Mossoró, bem como para contribuir nas buscas aos fugitivos

19) Emprego da Força Nacional, com o trabalho de 111 agentes e 22 viaturas na ação de buscas

20) Suspensão de férias e afastamentos à pedido dos servidores da penitenciária federal em Mossoró

21) Providências para retorno dos servidores em missão fora da penitenciária federal em Mossoró

22) Antecipação do recebimento de três viaturas blindadas caracterizadas

23) Suspensão de movimentação ordinária de presos

24) Interdição do isolamento da penitenciária federal em Mossoró

25) Providências para inspeção in loco nas cinco penitenciárias federais, para que seja realizado “laudo técnico de inspeção predial” de todas as estruturas existentes