Após o 8/1, maioria do DF aprova Ibaneis e reprova Lula, diz pesquisa

A maioria dos eleitores do Distrito Federal aprova a gestão do governador Ibaneis Rocha (MDB) e reprova o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo levantamento feito entre os dias 26 e 29 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 2.

A pesquisa, que ouviu 1.504 eleitores do Distrito Federal, foi a primeiro feita pelo instituto após os atos golpistas de 8 de janeiro na capital do país. Ibaneis ficou afastado do cargo por 64 dias – entre 9 de janeiro e 10 de março –, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, em razão da apuração de uma suposta omissão das forças de segurança durante a invasão e depredação das sedes dos três poderes. No período, ele foi substituído pela vice-governadora Celina Leão (PP).

Segundo a pesquisa, 63,6% aprovam a gestão de Ibaneis, enquanto 32,2% a desaprovam e 4,3% não souberam ou não quiseram opinar. Quando perguntados sobre como avaliam o governo, 46,8% dos eleitores o classificaram como ótimo ou bom, enquanto 28,9% disseram que ele é regular e 23,0% afirmaram que é ruim ou péssimo – 1,3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

Lula

Já em relação ao mandato do presidente Lula, 50,5% dos eleitores disseram que o desaprova, enquanto 45,7% afirmaram que o aprova e 3,9% não souberam ou não quiseram opinar. Quando questionados sobre como avaliam o governo federal, 31,9% dos eleitores disseram que ele é ótimo ou bom, enquanto 42,5% o classificaram como ruim ou péssimo e 23,7% como regular –1,9% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.