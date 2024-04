Após novos apagões em SP, governo federal abre processo contra a Enel

Na esteira de novos apagões registrados na cidade de São Paulo, o governo federal decidiu, por meio do Ministério de Minas e Energia, instaurar um novo processo administrativo contra a Enel. A informação foi divulgada nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, 1º, pelo ministro Alexandre Silveira.

De acordo com o ministro, o objetivo do processo é investigar “falhas e trangressões da concessionária em relação as suas obrigações contratuais”. Em entrevista recente à emissora GloboNews, Silveira afirmou que a Enel ainda não pagou nenhuma das multas aplicadas por problemas no fornecimento de energia desde o ano passado, que totalizam cerca de 300 milhões de reais.

Estamos determinando, hoje, a abertura de processo administrativo contra a distribuidora Enel, em São Paulo, com o objetivo de averiguar as falhas e trangressões da concessionária em relação as suas obrigações contratuais e prestação de serviço. — Alexandre Silveira (@asilveiramg) April 1, 2024

Crise prolongada

O processo, que ocorrerá no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), representa mais um episódio na longa sucessão de problemas no abastecimento de energia elétrica pela Enel nos últimos meses, que afetam principalmente a cidade de São Paulo e municípios da região metropolitana.

Em março, bairros do centro da capital paulista ficaram até cinco dias consecutivos sem luz — a queda de energia chegou a obrigar a Santa Casa de Misericórdia, localizada na Vila Buarque, a reagendar alguns atendimentos. Em toda a região central, comerciantes relataram prejuízos e moradores reclamaram da perda de alimentos perecíveis em razão da falta de eletricidade.

Também no mês passado, a Enel foi multada pela Aneel em cerca de 168 milhões de reais pelo apagão decorrente das forte chuvas em novembro de 2023. Além disso, a Justiça de São Paulo condenou a concessionária a indenizar clientes na Grande São Paulo que ficaram até sete dias com o fornecimento de luz interrompido, e a empresa foi alvo de investigações parlamentares na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no final do ano passado — no entanto, nenhuma punição grave foi imputada à fornecedora de energia elétrica até o momento.