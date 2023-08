Âncora de lives com Lula, Marcos Uchôa terá novo programa em TV estatal

O jornalista Marcos Uchôa, ex-TV Globo, vem ganhando espaço na comunicação do governo e apresentará um novo programa na empresa estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para tratar da política externa.

O programa “O Brasil no Mundo”estreia na noite de sábado, no Canal GOV. De acordo com a EBC, o primeiro episódio fará um balanço dos principais acordos feitos com países no primeiro semestre de 2023. “Mercosul, ONU, G7, G20, Brics, são siglas, letrinhas que podem até confundir um pouco as pessoas. Mas no fim das contas é uma coisa só: o Brasil no Mundo”, diz Uchôa no vídeo em que divulga o programa.

Uchôa foi contratado pela estatal em março, no cargo de assessor, com um salário de 14.294 reais por mês. Desde junho apresenta a “Conversa com o Presidente”, live semanal com Lula para falar das principais ações do governo. Ele deixou a TV Globo em novembro de 2021, após mais de 30 anos como repórter da emissora. Nas eleições de 2022, se filiou ao PSB e foi pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas desistiu da disputa.

A política externa é uma das prioridades do atual governo. Desde que tomou posse, Lula já fez dez viagens internacionais e fechou acordos com diversos países, incluindo de doações para a retomada do Fundo Amazônia. O brasileiro assumiu a presidência do Mercosul e estará no comando do G20 a partir de 1º de dezembro. Ele também indicou a ex-presidente Dilma Rousseff para a presidência do banco dos Brics, responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição.

Continua após a publicidade

Siga