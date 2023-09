AGU vai notificar secretário de Segurança de SP por ligar Lula ao tráfico

A Advocacia-Geral da União (AGU) vai enviar uma notificação judicial ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, para imediata remoção de postagens feitas por ele em seus perfis pessoais nas redes sociais, nas quais, segundo o órgão, associa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao tráfico de drogas.

Derrite, que foi nomeado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez um post no qual divulga a apreensão de “grande quantidade” de maconha e o ilustra com uma foto em que os tabletes apreendidos exibem adesivos com imagem do presidente de óculos escuros e a frase “Faz um L” sobre um fundo vermelho.

“A notificação ressalta o caráter político das postagens, que veiculam fotos de tabletes da droga com adesivos do presidente, e adverte que, em caso de não cumprimento do pedido, a AGU adotará as medidas judiciais cabíveis para reparar o ato e responsabilizar o agente público pela conduta”, afirmou a AGU, em nota. Procurada a SSP-SP não se manifestou.

A AGU é comandada por Jorge Messias, que é ligado ao PT e considerado hoje um dos mais fortes candidatos à vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) depois da aposentadoria de Rosa Weber, em outubro.

