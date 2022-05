Advogada ligada a Bolsonaro terá difícil missão envolvendo Daniel Silveira

A advogada Karina Kufa sempre foi muito próxima ao presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem defendeu na campanha vitoriosa na eleição presidencial de 2018. Também foi a advogada do fracasso projeto do Aliança pelo Brasil, o partido que Bolsonaro queria criar para chamar de seu, mas naufragou por completo, conforme mostrou matéria de VEJA (leia aqui).

Agora, ela terá uma missão ainda mais difícil. A advogada acaba de anunciar que será a representante nas questões eleitorais do deputado bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ), o controverso (para dizer o mínimo) parlamentar condenado e preso pelo Supremo Tribunal Federal por incitar ataques à Corte e animosidade contra as instituições.

Diante das inúmeras notícias, venho confirmar que estarei na defesa do deputado federal Daniel Silveira, especialmente para representá-lo nas questões eleitorais. É com grande satisfação que assumo essa missão! — Karina Kufa (@karinakufa) May 18, 2022

A condenação de Silveira rendeu a ele a condição de inelegibilidade, que os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF entendem que não está superada pelo polêmico indulto presidencial concedido por Bolsonaro, gesto que desencadeou uma nova crise entre o presidente e o Judiciário.

O caso de Silveira não transitou em julgado no STF, ou seja, ele ainda pode recorrer, embora sejam mínimas as chances de ele reverter a condenação, que foi imposta com o voto de dez dos onze ministros da Corte. Com isso, em agosto, quando as candidaturas forem registradas, o TSE, provavelmente já sob a presidência do ministro Alexandre de Moraes, que foi relator do caso de Silveira no Supremo, terá que deferir ou não o registro da candidatura do deputado.

Ou seja, vai ser difícil a missão de Karina Kufa para colocar o nome de Silveira na urna eletrônica na votação de outubro.

Ele tem a ambição de concorrer a senador pelo Rio de Janeiro, no que tem o apoio do bolsonarismo radical, mas, por enquanto, não do presidente. O senador Romário Faria (PL-RJ), que busca a reeleição, já disse que no Rio ele é o candidato de Bolsonaro à única vaga em disputa para o Senado.