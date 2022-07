A volta (por baixo) de José Genoino

O ex-deputado federal José Genoino, ausente do cenário político desde que sua condenação no processo do Mensalão foi extinta, esteve neste sábado, 9, no evento do PT e partidos aliados em Diadema, no ABC paulista. Longe do palco com Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Márcio França, Genoino circulou em uma área reservada a políticos, jornalistas e militantes mais próximos da cúpula do PT. Sem participar de rodinhas de candidatos, Genoino, que vestia roupa vermelha e broche de Lula, tirou fotos com militantes.

O aparecimento do petista, que já foi um dos personagens mais influentes do PT nos primeiros anos da gestão petista em Brasília, foi recompensado com rápidas menções feitas por Alckmin e Lula.

Procurado para falar com a reportagem de VEJA, o ex-deputado diz que não fala com a grande imprensa.