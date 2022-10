A tática de Bolsonaro para ganhar votos no Nordeste

A pouco mais de três semanas do segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro escolheu duas regiões do país para focar e tentar tirar votos do adversário. Além da estratégia de “fincar o pé” no Sudeste, a campanha à reeleição precisa mirar o Nordeste, reduto historicamente petista e que rendeu mais votos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último domingo, 2.

Na noite de terça-feira, 4, durante um culto na Igreja Assembleia de Deus, no Brás, em São Paulo, Bolsonaro fez um pedido inusitado aos fiéis. “Tivemos uma derrota grande no Nordeste, mas a culpa não é do povo de lá. Eles foram administrados por quase vinte anos (foram quatorze) por esse partido político (PT). E como São Paulo é a cidade com o maior número de nordestinos do Brasil, peço que vocês entrem em contato com nossos irmãos no Nordeste e expliquem para onde podemos ir (caso o PT vença), para que eles não embarquem nessa canoa”.

No encontro, também participaram a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e o candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), que discursaram brevemente e pediram votos para as chapas federal e estadual.