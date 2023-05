A suprapartidária comitiva de Lira em viagem a fórum de Doria em Nova York

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estará acompanhado de alguns de seus principais aliados na viagem que fará a Nova York no início da próxima semana, onde participará do LIDE Brazil Investment Forum 2023.

Acompanharão a comitiva de Lira aos Estados Unidos o presidente do seu partido, senador Ciro Nogueira (PI), que participará de um dos debates no fórum, além dos deputados Hugo Motta (PB), líder do Republicanos na Câmara, André Fufuca (MA), líder do PP, Isnaldo Bulhões (AL), líder do MDB, Odair Cunha (MG), que assumirá a liderança do PT em 2024, Danilo Forte (União-PE) e Celso Sabino (União-PA).

Organizado pelo LIDE, empresa do ex-governador de São Paulo João Doria, o fórum em Nova York reunirá na próxima terça-feira, 9, no Harvard Club, políticos e 250 empresários brasileiros e norte-americanos. Na pauta, desafios das reformas estruturantes e desenvolvimento econômico do Brasil.

Além de Arthur Lira, estão confirmados no evento o ex-presidente Michel Temer (MDB), os governadores Claudio Castro (RJ), Eduardo Leite (RS), Romeu Zema (MG), Ratinho Jr (PR), Mauro Mendes (MT), Helder Barbalho (PA), Wilson Lima (AM) e Renato Casagrande (ES), e os prefeitos de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD).