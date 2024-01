A reação bolsonarista à investida da PF contra o líder da oposição

A operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira, 18, contra o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição ao governo Lula, gerou forte repercussão negativa entre parlamentares oposicionistas. Pelas redes sociais, diversos bolsonaristas do Congresso manifestaram solidariedade ao colega e repúdio às buscas conduzidas por agentes na casa do deputado, que é suspeito de participar da articulação dos atentados de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

Algumas manifestações de apoio a Jordy vieram dos três filhos de Jair Bolsonaro que hoje atuam como parlamentares. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chamou a ação policial de “perseguição política combinada com sorriso de vingança”, criticando os “inquéritos ilegais” conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) — ele é relator das investigações que apuram responsáveis e financiadores pela destruição no 8 de janeiro.

A CF/88 protege parlamentares por suas opiniões para evitar, exatamente, o que está acontecendo com @carlosjordy : óbvia perseguição política combinada com sorriso de vingança no canto da boca.

Quem não sabe conviver com as diferenças não está preparado para viver em democracia. — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) January 18, 2024

Por sua vez, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), do Rio de Janeiro, afirmou que “ignora-se solenemente a Constituição” na operação contra Jordy e expressou solidariedade a ele e sua família, que estavam em casa durante a ação da PF.

Ouvi o exposto pelo deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). Seguindo sua linha de exposição mais uma vez ignora-se solenemente a Constituição e deflagra-se mais um capítulo do rumo assombroso para onde caminha o Brasil. Minha solidariedade à você, sua esposa e filhinha. — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 18, 2024

Outros bolsonaristas que saíram em defesa de Jordy no X (antigo Twitter) incluem o senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Ubiratan Sanderson (PL-RS), Bia Kicis (PL-DF), Bibo Nunes (PL-RS), Filipe Barros (PL-PR), Junio Amaral (PL-MG) e Luiz Phillipe de Orleans (PL-SP).

As manifestações dos parlamentares vão desde questionamentos à legitimidade da operação e acusações de “abuso de poder” até a caracterização da PF como “Gestapo lulopetista” — alusão à polícia secreta nazista que perseguia opositores do regime de Adolf Hitler.

Um absurdo sem tamanho. Isso sim é uma violencia contra um Poder. Invadir a casa e o gabinete de um Parlamentar. E diga-se que um Parlamentar que não cometeu crime, é um líder dedicado e, só por acaso, pré candidato à Prefeitura de Niterói. Toda minha solidariedade a você,… https://t.co/FWuCAQhqJp — Bia Kicis (@Biakicis) January 18, 2024

“Defesa da democracia” é a desculpa da vez para chutar a porta de deputado que luta contra os desmandos do governo Lula. Solidariedade ao meu irmão @carlosjordy, alvo da Gestapo lulopetista. Se queriam calar a oposição, vai acontecer exatamente o contrário. — Filipe Barros 🇧🇷 (@filipebarrost) January 18, 2024

Abuso de autoridade, desrespeito total a Câmara Federal, tentativa de mostrar força contra Bolsonaristas, este ato despótico contra o DEPUTADO FEDERAL Jordy.

O Presidente Lira tem que tomar medidas fortes para impor respeito.

Temos que fazer com que o art. 53 seja RESPEITADO,… — Bibo Nunes (@bibonunes1) January 18, 2024

“Democracia Tutelada “. Minha solidariedade ao líder Carlos Jordy, deputado federal que teve seu gab hoje alvo de busca e apreensão por ordem do ministro Alexandre de Morais, urge no Brasil o restabelecimento da normalidade democrática, o necessário reequilíbrio entre poderes, a… https://t.co/AMSxcMVbHD — Rogério Marinho🇧🇷 (@rogeriosmarinho) January 18, 2024

Lesa Pátria é a omissão do parlamento brasileiro, que há 4 anos permite as intermináveis covardias e abusos de ministros do STF. Força ao corajoso e honesto líder da oposição @carlosjordy e conte sempre comigo! — DepSanderson (@DepSanderson) January 18, 2024

Mais uma busca e apreensão a parlamentar de oposição. Seguiu devido processo legal ou foi iniciada monocraticamente? Como fica a função do ministério público se juiz do STF não precisa mais deles? Reforma do judiciário deve ser nossa prioridade para o bem da verdadeira… https://t.co/Tsbc6c19BC — Luiz Philippe de Orleans e Bragança (@lpbragancabr) January 18, 2024

Acompanho, absolutamente indignado, a perseguição promovida contra o dep Federal @carlosjordy, lider da oposição numa "democracia relativa". Um evidente processo de intimidação aos adversários do atual governo. — Junio Amaral (@cabojunioamaral) January 18, 2024

Entenda o caso

Carlos Jordy foi alvo da Polícia Federal nas primeiras horas desta quinta-feira no âmbito da Operação Lesa Pátria, que apura articuladores, financiadores e incitadores da tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro, em Brasília. Além da casa do parlamentar, os agentes também realizaram buscas no gabinete do deputado na Câmara.

O bolsonarista é investigado por supostas mensagens trocadas em grupos de apoio às manifestações violentas na capital federal, sendo ainda interlocutor de apoiadores de Jair Bolsonaro que montaram acampamentos em frente a quartéis do Exército no final do ano passado e fizeram apelos por intervenção militar no Estado brasileiro.

Em publicação nas redes sociais, Jordy chamou a operação de “ditadura”, negou ter apoiado as ações de depredação dos prédios dos Três Poderes e alegou estar sendo perseguido por ser pré-candidato à Prefeitura de Niterói nas eleições municipais de 2024.