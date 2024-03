A pressão da oposição para que Lewandowski vá ao Congresso

Parlamentares de oposição já protocolaram pelo menos dez pedidos para que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, vá ao Congresso Nacional para prestar esclarecimentos sobre ações da pasta.

Lewandowski assumiu o cargo no dia 1º de fevereiro, substituindo o agora ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. A maioria dos requerimentos pede que ele forneça informações sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Mossoró (RN), que completa 30 dias na próxima quinta-feira.

Um dos pedidos deve ser votado nesta terça-feira, 12, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. “É necessária a convocação do ministro da Justiça e Segurança Pública para prestar esclarecimentos sobre as medidas que têm sido adotadas pelo ministério para conter o avanço do crime organizado no Brasil, bem como sobre a fuga de dois detentos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró/RN”, diz o requerimento de autoria do deputado Ubiratan Sanderson (PL-RS), presidente do colegiado.

Dino não foi

Caso o requerimento seja aprovado, o ministro seria obrigado a comparecer. A Comissão de Segurança é formada majoritariamente por deputados bolsonaristas. No ano passado, o grupo aprovou a convocação de Flávio Dino mais de uma vez, mas ele não apareceu.

Os outros pedidos também são de autoria de parlamentares bolsonaristas do PL e União Brasil. Além da fuga do presídio federal em Mossoró, os deputados querem que Ricardo Lewandowski apresente o planejamento do Ministério da Justiça para este ano em uma audiência pública na Comissão de Segurança.

Blogueiro português

Há ainda um requerimento no Senado para que o ministro explique a retenção do passaporte do blogueiro português Sérgio Tavares pela Polícia Federal no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ele veio ao Brasil para cobrir a manifestação bolsonarista no dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, mas não apresentou visto de trabalho.