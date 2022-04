A polêmica lista de pedidos que a CUT entregou para Lula

Na última segunda-feira, 4, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi à casa de um velho aliado: a sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), a maior central sindical do país, fundada em 1983 com a participação decisiva do próprio Lula e do PT, que havia sido criado três anos antes.

O ex-presidente foi bem recebido, esteve entre amigos. Falou sobre os desafios de sua campanha e de um eventual novo governo petista e pediu apoio aos velhos companheiros. Mas também deu uma dura. Foi quando recebeu da entidade a Plataforma da CUT para as Eleições 2022, um documento com 21 reivindicações, que, segundo os dirigentes, também será entregue aos demais candidatos.

Lula criticou a entrega, porque ainda nesta semana, na quinta-feira, 7, todas as centrais sindicais irão se reunir na Conclat (Conferência da Classe Trabalhadora) para formular um documento conjunto para ser entregue aos presidenciáveis. “Espero que ali vocês construam alguns princípios básicos com outras centrais, para que eu não tenha que receber uma plataforma da CUT, uma da CGT, de seis, sete centrais. É importante que tenha uma só. Tenho certeza que vocês têm capacidade colocar isso no papel”, criticou, durante fala no evento.

A unidade do movimento sindical é considerada uma necessidade por Lula, e o ato da central não contribuiu para isso. A postura da CUT de apresentar um documento de revindicações só seu antes do encontro de quinta-feira gerou desconforto com as outras centrais.

VEJA lista abaixo alguns pontos relevantes do documento da CUT:

Estado como indutor da economia, por meio de políticas públicas e de proteção social

Reversão das privatizações e fortalecimento dos serviços públicos

Revogação do teto de gastos e da reforma trabalhista

Implantação das reformas agrária, tributária e política

Democratização da mídia

Fim da tutela militar no governo

Taxação das grandes fortunas

Fim das desonerações para empresas

Promover política de aumento geral dos salários

Controle de preços

Revisão da reforma do ensino médio

Retomada do diálogo e cooperação com países da América Latina, Caribe e África