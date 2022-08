A nova lorota de Marco Feliciano contra a campanha de Lula

O pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) gravou um vídeo na terça-feira, 16, para dizer que é injustamente acusado de propagar fake news. Na mensagem de pouco mais de três minutos, no entanto, voltou a atacar o ex-presidente Lula com lorotas. “A campanha nem bem começou e o PT já quer me processar. Me acusam de fake news, apenas por eu externar uma preocupação que é compartilhada pela imensa maioria dos evangélicos (..) Existem muitas formas de se fechar igrejas e uma delas é calando pastores”, afirmou o parlamentar.

Em outro trecho do vídeo, o deputado diz que o PT criará legislações “antibíblicas” e desenterrou histórias antigas falsas, como o “kit gay”. “Em um governo petista, serão aprovadas leis impedindo pastores de afirmar que sodomia é pecado ou até obrigar religiosos a oficiar casamentos de pessoas do mesmo sexo (…) Nos governos petistas, a pauta progressista visando ao abolimento dos valores da família tradicional cristã andou de vento em popa, apenas não chegando aos absurdos como o kit gay nas escolas por causa da firme atuação da bancada evangélica no Congresso”.

Veja o vídeo completo abaixo.

Nas últimas semanas, o PT passou a estudar medidas judiciais para combater as notícias falsas de que o partido irá fechar igrejas e para proibir a utilização do termo “kit gay” juntamente com o nome da legenda.