Bolsonaro ataca Lula e Dilma nas redes sociais durante posse no TSE

O presidente Jair Bolsonaro não deu trégua aos adversários durante a solenidade de posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Em meio ao discurso do procurador-Geral da República, Augusto Aras, o mandatário postou críticas aos ex-presidentes Lula e Dilma em suas redes sociais. Os petistas estavam sentados bem à frente de Bolsonaro.

Em uma das mensagens, Bolsonaro disse que “Lula e Dilma deixaram para os brasileiros um país devastado, com 15 milhões de desempregados, prejuízos bilionários nas estatais e obras inacabadas, além do maior esquema de corrupção, o maior número de assassinatos e a pior década para a economia de toda a nossa história”.

Em outra, afirmou que “sem guerra e pandemia, o PT entregou o país à pior recessão de nossa história. Em meu governo, mesmo com pandemia e guerra, benefícios sociais foram ampliados, milhões de empregos foram gerados e a economia voltou a crescer. Eles quebraram o Brasil. Nós quebramos paradigmas”.

Bolsonaro não manuseou seu aparelho celular durante a solenidade.

