A nova ameaça do PCC a Rodrigo Garcia e a outras autoridades de SP

A inteligência da polícia de São Paulo interceptou nos últimos dias nova mensagem do PCC na qual são citados Rodrigo Garcia e outras autoridades de São Paulo como alvos de futuros ataques. Em campanha pela reeleição, o governador tucano já havia reforçado o seu esquema de segurança em eventos públicos após ter recebido uma ameaça da facção no mês passado.

No mais recente episódio, um “salve” do PCC foi encaminhado ao detento Wesley Ferreira Sotero, o “Magrelo”, que cumpre pena no presídio de Avaré, no interior do Estado. Além de citar nominalmente Rodrigo Garcia e três nomes importantes da área de segurança pública paulista, o bilhete interceptado ordena ações maiores, numa escala ainda mais preocupante: “Vamos atacar bases, agentes, juízes, promotores… E vamos atacar o governo de várias formas”.

A mensagem em questão já provocou mudança no esquema de segurança de Rodrigo Garcia, que foi ainda mais reforçado. O governador tem atribuído as ameaças a uma tentativa de retaliação do PCC provocada pelo endurecimento das ações de segurança do governo, como a transferência de membros da facção para presídios de segurança máxima e os avanços no combate ao tráfico. De janeiro a julho de 2022, a polícia paulista apreendeu 139.000 toneladas de drogas, um crescimento de 29,3% na comparação com o mesmo período de 2021.