A misteriosa publicação do presidente Bolsonaro nas redes sociais

Jair Bolsonaro voltou a postar no Twitter e no Facebook após exatamente três semanas de ausência – mas a publicação mais despertou curiosidade e questionamentos do que trouxe alguma luz para o seguidor do presidente que ainda está inconformado com a sua derrota para Luiz Inácio Lula da Silva.

A publicação não tem nenhum comentário, nenhuma legenda, nenhuma explicação – traz apenas o mandatário sentado à mesa em algum evento oficial (veja abaixo).

Até então, a última publicação de Bolsonaro havia sido no dia 8 de novembro, quando também postou uma foto em meio a apoiadores em um evento durante a campanha eleitoral.

A volta enigmática do presidente às redes sociais despertou a curiosidade e gerou apelos dos seus apoiadores, a maioria dizendo que não irá abandoná-lo e incentivando-o a apoiar as manifestações golpistas espalhadas nas portas dos quartéis pelo país.

Entre as reações, comentários de gente conhecida, como o ex-secretário de Cultura e deputado federal reeleito Mario Frias (PL-SP). “Ao seu lado para o que der e vier”, escreveu. Ou do ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo, que tentou, mas não conseguiu, se eleger deputado. “Ele é e continuará sendo presidente da República Federativa do Brasil”.

Muita gente também especula se não há alguma mensagem subliminar na foto. Pode ser. A imagem é o registro da presença do presidente em solenidade de posse da ministra Maria Thereza de Assis Moura na presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 25 de agosto de 2022. No evento, o presidente sentou-se de frente para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que havia assumido como presidente do Tribunal Superior Eleitoral há dez dias (veja fotos abaixo). Relatos trazidos pela imprensa sobre o evento falam de uma saia-justa pelo fato de os dois ficarem frente a frente durante todo o tempo. Bolsonaro não discursou na cerimônia.