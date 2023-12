A maior dúvida dos brasileiros em 2023, segundo o Google

Nesta segunda-feira, 11, o Google divulgou a sua retrospectiva anual, que informa os principais termos de busca dos usuários em todo o mundo. No ranking de pesquisas do Brasil, uma dúvida chama a atenção: “O que é intervenção federal?” foi o esclarecimento mais procurado entre os brasileiros no site em 2023.

A confusão é mais do que justificada: como mostrou reportagem de VEJA, a segurança pública é a maior preocupação entre a população hoje, e muito se fala sobre a crise de violência enfrentada por estados como Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. O termo, inclusive, está presente no noticiário brasileiro desde o início do ano quando, em resposta aos atentados de 8 de janeiro, o ministro da Justiça, Flávio Dino, decretou uma intervenção do governo na polícia do Distrito Federal.

Atualmente, duas medidas de intervenção do governo federal na segurança pública estão em andamento — desde novembro, as Forças Armadas atuam nos portos e aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro para combater a atuação de facções criminosas. As medidas foram implementadas por meio de decretos de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e estarão em vigor até 3 de maio de 2024.

Principais pesquisas do Google

Na categoria “O que é?”, que representa os principais questionamentos que usuários do Google fazem no Brasil, “intervenção federal” vem seguida de “o que é urdu?” – um dos idiomas oficiais do Paquistão, variante da língua hindi. Na sequência, vêm dúvidas sobre o grupo palestino radical Hamas, a nova rede social Threads e a expressão “anistia”. Outros termos que completam a lista são “NPC”, “Faixa de Gaza”, “intersexo”, “ChatGPT” e “febre maculosa”.

No segmento de política, lideram as buscas pela posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o segundo lugar ocupado por Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF. Entre os demais nomes que integram o topo da lista estão o ministro Alexandre de Moraes, do STF; a primeira-dama, Janja da Silva; o ex-procurador do Ministério Público e deputado federal cassado Deltan Dallagnol; e o senador Marcos do Val.

Personalidades brasileiras

Fora da política, o nome mais pesquisado do Brasil é o ator Kayky Britto, que sofreu um atropelamento em setembro e ficou 27 dias internado em estado gravíssimo. Em seguida, estão a atriz Larissa Manoela e a apresentadora Ana Hickmann — as duas líderes em buscas por mulheres no site -, o jogador Daniel Alves e o ator Sidney Sampaio.

As principais dúvidas, segundo o Google, em 2023:

O que é intervenção federal? O que é urdu? O que é Hamas? O que é Threads? O que é anistia? O que é NPC? O que é Faixa de Gaza? O que é intersexo? O que é ChatGPT? O que é febre maculosa?

Principais buscas na política

Posse do Lula Anderson Torres Alexandre de Moraes Janja Reforma tributária Intervenção federal Deltan Dallagnol Marcos do Val Sigilo de 100 anos Bolsonaro inelegível