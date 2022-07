A lista de caciques do MDB que se encontraram com Lula em São Paulo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encontrou nesta segunda-feira, 18, em São Paulo vários líderes do MDB para conversar sobre a eleição presidencial. O encontro acontece menos de dez dias antes da convenção nacional emedebista que irá referendar (ou não) o nome da senadora Simone Tebet como candidata do partido à Presidência da República, marcada para o dia 27 de julho.

O principal cacique era o senador Renan Calheiros (MDB-AL), talvez o mais aguerrido defensor do apoio a Lula no MDB – com ele estavam o seu filho e candidato ao Senado, o ex-governador Renan Filho, e o governador de Alagoas, Paulo Dantas, que é candidato à reeleição e conta com o apoio do petista.

Também estavam no encontro outros três senadores: Marcelo Castro (Piauí) — que foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff –, Rose de Freitas (Espírito Santo), Eduardo Braga (Amazonas) e Veneziano Vital do Rêgo (Paraíba). Os dois últimos disputam os governos de seus estados e também contam com a ajuda de Lula.

Outros participantes do encontro foram os ex-senadores Eunicio Oliveira (Ceará), Garibaldi Alves Filho (Rio Grande do Norte) e Edison Lobão (Maranhão), e os ex-deputados Leonardo Picciani (Rio de Janeiro) e Lucio Vieira Lima (Bahia).

Pelo PT, além de Lula, estavam a presidente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloizio Mercadante e o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que é coordenador dos palanques nacionais do ex-presidente. O encontro foi na sede da Fundação Perseu Abramo, entidade que cuida da formulação das propostas do PT para um eventual novo mandato de Lula.