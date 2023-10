A insólita estrela da festa dos governadores do Consórcio Sul-Sudeste

Atualizado em 20 out 2023, 19h18 - Publicado em 20 out 2023, 19h05

Um evento organizado pelo Consórcio de Integração dos Estados do Sul e Sudeste (Cosud) na noite desta sexta-feira, 20, terá uma participação inusitada: o cantor Latino foi contratado para animar o rega-bofe. Evidentemente, não vai faltar no setlist a inescapável “Festa no Apê”, maior hit da carreira do artista.

O coquetel será realizado na Pinacoteca, no centro da capital paulista, para cerca de 1.500 convidados. A lista inclui os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo), Cláudio Castro (Rio de Janeiro), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Ratinho Júnior (Paraná), Romeu Zema (Minas Gerais) e a vice-governadora Marilisa Boehm (Santa Catarina), além de secretários de estado e assessores.

A festa é custeada pelo governo de São Paulo — o anfitrião do evento. Foram gastos 324 mil reais com a alimentação, bebidas, logística e contratação do show de Latino. Apoiador de Jair Bolsonaro, Latino teve a conta nas redes sociais suspensa pela Justiça por espalhar notícias falsas sobre as eleições presidenciais de 2022 e publicou vídeos chorando quando soube que Lula havia sido eleito.

A aliança entre os estados do Sul e Sudeste existe desde 2019, mas só foi formalizada nesta semana. Os governadores participaram de grupos de trabalho durante dois dias para debates sobre diversas áreas, em especial meio ambiente e segurança pública. Neste sábado, haverá a leitura da Carta São Paulo, com aval dos sete governos estaduais, e a apresentação do Tratado da Mata Atlântica, que firma o compromisso para as duas regiões.