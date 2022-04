A conta de ACM Neto para derrubar a filiação de Moro ao União Brasil

O grupo do União Brasil ligado ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto pedirá a impugnação da filiação do ex-ministro da Justiça Sergio Moro ao partido, concretizada na quinta 31, como informou o Radar. Ex-presidente do DEM, Neto é o secretário-geral do União, nascido da fusão de sua antiga sigla com o PSL, e um opositor de qualquer hipótese de que Moro concorra à Presidência da República pelo novo partido. O ex-prefeito disputará o governo da Bahia em outubro.

Para de fato conseguir derrubar Moro, o cacique baiano tem na ponta da caneta um cálculo que garantiria o sucesso da articulação: pedirão a impugnação os oito nomes egressos do DEM com direito a voto no União Brasil, o equivalente a 49% dos votos. Os nomes ligados a Luciano Bivar, presidente do União e responsável pela filiação do ex-ministro, respondem pelos demais 51%. No entanto, para que a filiação seja mantida, seriam necessários 60% dos votos, número que a ala bivarista não conseguiria alcançar.

Além de ACM Neto, assinarão a impugnação o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o senador Davi Alcolumbre (AP), os deputados Efraim Filho (PB) e Professora Dorinha Seabra (TO), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, o ex-senador José Agripino e o ex-ministro Mendonça Filho. O grupo já havia divulgado ontem uma manifestação em que se opôs de modo firme à candidatura presidencial de Moro pelo União Brasil, embora reconhecesse que ele poderia “contribuir para o cenário político nacional”. Nesta sexta, em declarações dadas em São Paulo, o ex-ministro negou que será candidato a deputado federal pelo estado e manteve a possibilidade de concorrer ao Palácio do Planalto.