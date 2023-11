A chamada de vídeo que reuniu Javier Milei e Jair Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), fizeram uma chamada de vídeo com o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, após o resultado da eleição da qual saiu vitorioso no último domingo. O filho Zero Três do ex-presidente brasileiro divulgou o momento nas redes sociais e afirmou que ele e o pai foram convidados para a posse.

Na publicação, Eduardo também alfinetou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e afirmou que o adversário de Milei, Sergio Massa, era “o candidato do Foro de São Paulo” — uma referência à organização de entidades de esquerda que tem atuação na América Latina.

“Excelente chamada de vídeo de Jair Bolsonaro e o presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Lula tentou interferir na eleição argentina a favor de Massa, o candidato do Foro de SP, mas não obteve sucesso. Aceitamos o convite de Milei e estaremos em Buenos Aires para sua posse”, escreveu.

Ultraliberal na economia e conservador nos costumes, Milei ganhou a simpatia dos bolsonaristas. Ele foi eleito com 55,78% dos votos no segundo turno, na noite deste domingo, 19, derrotando o ministro da Economia, Sergio Massa, o candidato do peronismo.

