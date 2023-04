A capital onde 60% dos eleitores desaprovam o governo Lula

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é amplamente rejeitado em Porto Velho, capital de Rondônia, segundo levantamento feito entre os dias 5 e 8 de abril pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 11.

Segundo a pesquisa, 60,6% dos eleitores desaprovam a gestão Lula enquanto 34,6% a aprovam e 4,8% disseram que não sabem ou não quiseram avaliar. Embora sejam ruins, os números são até melhores para o petista do que os registrados no segundo turno da eleição presidencial, quando ele teve 35,37% dos votos válidos na cidade contra 64,63% de Jair Bolsonaro.

Porto Velho é a primeira capital pesquisada até agora pelo instituto neste ano que desaprovou o governo Lula. Em outras seis cidades, o petista teve mais aprovação do que reprovação – a melhor performance foi em Salvador, onde 67,4% dos eleitores avalizam o seu mandato (veja matéria completa aqui).

Prefeitura

O Paraná Pesquisas também sondou como está a corrida pela prefeitura, cuja eleição será em 2024. O atual prefeito, Hildon Chaves (União Brasil), não pode mais se reeleger, porque está no seu segundo mandato.

Com margem de erro de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos, a pesquisa apontou quatro candidatos empatados tecnicamente na disputa: o deputado federal Fernando Máximo, do União (18,2%); o ex-deputado federal Léo Moraes, do Podemos (16,1%); a ex-deputada federal Mariana Carvalho, do Republicanos (15,3%); e a deputada federal Cristiane Lopes, do União (10,9%).

A pesquisa ouviu 714 eleitores na capital de Rondônia