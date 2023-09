7 de Setembro: fanfarra, esquadrilha, pirâmide humana e nada de discurso

O primeiro desfile do Dia da Independência em Brasília após a saída de Jair Bolsonaro do poder será uma cerimônia enxuta, protocolar e destinada a despolitizar a data. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará no evento, mas não irá discursar.

O desfile está marcado para ter início às 9h, logo após o presidente passar a tropa em revista. Passarão pelas autoridades mais de 2.000 militares das três Forças, além de estudantes do DF. A cerimônia será aberta pela Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas (1ºRCG), os Dragões da Independência, e o coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília, que executarão o Hino Nacional Brasileiro e o Hino da Independência.

Em seguida, o comandante militar do Planalto, general de Divisão Ricardo Piai Carmona, dá início ao desfile. O boxeador medalhista de ouro nas Olimpíadas de Tóquio-2020, Hebert Conceição, que é 3º sargento, vai conduzir o fogo simbólico da Pátria, acompanhado por esportistas e alunos dos colégios militares.

Haverá também desfile de veículos motorizados e blindados das três Forças. O evento é encerrado com o tradicional show aéreo da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira, a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e com a passagem do 1º Regimento de Cavalaria de Guarda, os Dragões da Independência.

Confira a programação completa

8h45 – Presidente faz a revista da tropa e embarca no veículo

8h50 – Início do deslocamento do presidente até a tribuna

9h – Começo do desfile

9h05 – Execução do Hino Nacional e do Canto da Independência

9h15 – Comandante do desfile, general Carmona, a bordo da viatura blindada Guarani, solicita autorização para começar o desfile

9h20 – Passagem do Fogo Simbólico

9h25 – Desfile da Secretaria de Educação do Distrito Federal

9h30 – Início dos desfiles por eixo temático: Paz e Soberania, Ciência e Tecnologia, Saúde, e Defesa da Amazônia

9h38 – Início dos desfiles das Forças Armadas nesta ordem: Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira. Nesse momento, também acontece o desfile aéreo.

10h – Desfile do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal

10h11 – Desfile Motorizado, Mecanizado e Blindados

10h25 – Apresentação da Pirâmide Humana

10h27 – Desfile Hípico

10h30 – Fim do desfile

10h35 – Apresentação da Esquadrilha da Fumaça

