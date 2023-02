O que não dizer a uma pessoa com câncer

Receber o diagnóstico de câncer é impactante e desencadeia medos e dúvidas. É como se o chão se abrisse à nossa frente. Mas é importante acreditar na possibilidade de cura. Esse é o primeiro passo para iniciar a nova fase, além de buscar o suporte necessário para avançar.

A dificuldade em lidar com essas primeiras informações muitas vezes deixa o paciente perdido e com grande receio do que está por vir. Por isso, ao conversar com alguém que foi diagnosticado com câncer, evite frases que não possam soar de maneira positiva.

Por exemplo, não se recomenda dizer a um paciente com câncer que ele vai “superar isso” ou “ficar bem”. Embora essa seja uma intenção positiva, nem sempre é uma garantia e pode parecer ignorante ou insensível diante da gravidade da situação. Procure entender o que o paciente está passando para ajudar de maneira mais eficaz. Em vez disso, faça perguntas como: “Como você está lidando com isso?”, “Como eu posso ajudar?” ou “O que você gostaria que eu soubesse?”.

Aqui vão outros exemplos do que não dizer para uma pessoa diagnosticada com câncer:

Não coloque a culpa do câncer no estilo de vida da pessoa

Colocar a culpa da doença no estilo de vida ou sugerir que o câncer é um resultado de escolhas ruins que a pessoa tenha feito só piora as coisas. Na maioria dos casos, o câncer tem causas complexas e multifatoriais, incluindo fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Comentários desse tipo podem aumentar a ansiedade da pessoa que está lidando com a doença.

“Você está tão bem, nem parece que está com câncer”

Essa frase pode soar insensível porque minimiza as lutas que a pessoa está enfrentando. A aparência nem sempre reflete seu bem-estar e ela pode estar lidando com uma série de desafios, como dor, fadiga, ansiedade. O paciente oncológico não precisa ter aparência de doente por estar lutando contra a doença. Além disso, essa frase pode sugerir que a pessoa com câncer não deveria se sentir mal ou que as dificuldades que está enfrentando não são válidas. Em vez disso, pergunte como a pessoa está se sentindo e o que você pode fazer para ajudar.

Não dê conselhos que não foram solicitados

Às vezes, mesmo frases bem intencionadas podem surtir efeito negativo. É importante respeitar o espaço e as escolhas de quem está doente. Embora com boas intenções, dar conselhos não solicitados pode ser visto como invasivo e desrespeitoso. A pessoa com câncer precisa de suporte e compaixão, e não de ser forçada a seguir conselhos que ela não solicitou. Em vez disso, respeite as decisões sobre o tratamento. Se a pessoa quiser compartilhar suas preocupações ou pedir conselhos, ela irá solicitá-los. Até lá, o melhor é oferecer ouvidos abertos e apoio emocional.

Não relativize o tipo de câncer que a pessoa tem dizendo que outro poderia ser pior

Cada pessoa é única e cada tipo de câncer é difícil de lidar, independentemente do prognóstico ou da gravidade. Além disso, fazer comparações pode minimizar o sofrimento e tornar a situação mais difícil. Ofereça apoio sem julgamentos ou comparações. E reconheça que a pessoa está enfrentando desafios únicos e difíceis.

Não recomende tratamentos sem eficácia comprovada

Além de não ajudar, essas recomendações podem atrapalhar o processo de cura. É importante seguir as recomendações médicas e tratar a doença de forma apropriada. Existe uma grande quantidade de desinformações e soluções “caseiras” que são promovidas como curas para o câncer, mas muitas vezes esses tratamentos são ineficazes e até perigosos. Ao recomendar um tratamento não comprovado, você pode estar colocando a saúde da pessoa em risco e distraindo-a de tratamentos que possam ser eficazes.

Ofereça apoio e amor incondicional. Escute sem julgamentos e esteja lá para a pessoa, seja para conversar ou para ajudar de alguma forma prática. O mais importante é ser uma presença positiva e acolhedora.

