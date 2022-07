Vitória de Simone Tebet mostra embate geracional no MDB

Vida de candidato à presidência não é fácil. A de candidata é dura, mas difícil mesmo é ser candidata presidencial do MDB.

Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul, foi confirmada ontem, com mais de 90% dos votos na convenção do partido. Na sagração de Tebet há sinais, fortes sinais, de um embate geracional pelo controle e pelo rumo do MDB a partir do ano que vem.

Desde 2019, Luiz Felipe Baleia Rossi, 50 anos, deputado por São Paulo, se equilibra no comando dessa federação de caciques políticos regionais. É ele quem tem sustentado a candidatura de Tebet num partido que, nos últimos 28 anos, renunciou à disputar presidência para obter, em troca, o controle de áreas-chave do governo. Qualquer governo.

O resultado da convenção foi significativo — a candidata recebeu nove de cada dez votos disponíveis entre 279 eleitores. Atropelou a oposição interna, capitaneada pelos senadores Eduardo Braga, do Amazonas, e Renan Calheiros, de Alagoas, preferia atrelar o partido a Lula, do PT, favorito nas pesquisas.

Tudo certo para Tebet, mas nem tanto. Os opositores pretendem se manter onde estavam, à distância da sua campanha. E parte dos aliados insiste numa espécie de prova de vida da candidata, a ascensão nas pesquisas até a segunda quinzena de agosto, antes mesmo do início da propaganda eleitoral no rádio, na televisão e na internet.

Há quem ache que se, nesse período, a reação nas sondagens de intenção de voto ainda for tímida, seria o caso de convocar outra convenção e abrir espaço para outra candidatura mais ou menos com o seguinte perfil: homem, experiente, com histórico no comando do governo e do Congresso, reconhecido pela moderação, evangelizador da pacificação política e da estabilidade democrática. O nome é Michel Temer, 81 anos, com endereço em São Paulo.

Temer entrou no partido em 1981 quando Tebet celebrava 11 anos de idade. Ela ainda batalha para sobreviver à experiência de candidata do MDB à Presidência da República.