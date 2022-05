Simone Tebet: “Se Doria não aceitar, e eu for a escolhida, sigo firme”

“Eu aceitei as regras de um jogo e nós teremos uma ‘quali’ [pesquisa qualitativa] sendo apresentada para ver qual dos dois nomes, se o meu ou o do ex-governador Doria, é o melhor nome dentro dessa frente. Se porventura ele não aceitar os resultados da pesquisa, e eu for a escolhida, eu sigo firme e forte. Agora, se [na reunião de] amanhã o resultado dos partidos [MDB, PSDB e Cidadania] for por um candidato de outro nome, obviamente que eu tenho que ceder e respeitar as regras. Eu tenho dito, inclusive, que estou nesse palanque de qualquer forma. E eu jogo em qualquer posição. Eu estou no banco de reservas, posso jogar como artilheira, como centroavante, na defesa ou no gol. Eu vou estar no palanque do centro democrático por convicção de que a polarização ideológica está levando o Brasil para o abismo, para uma verdadeira anomia institucional.”

(Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata presidencial do MDB.)