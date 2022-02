Serra: “Transformaram a Constituição em lei ordinária, colcha de retalhos”

“Transformaram a Constituição em uma lei ordinária no formato de colcha de retalhos, sem harmonização e coerência (…) Durante um bom tempo, muito se falou sobre o amadurecimento institucional do País. Parece que nem tanto: certas áreas de políticas têm sido objeto de desmonte; outras estagnaram-se. Nosso sistema de Justiça tem-se mostrado poroso a injunções políticas de ocasião, com todos os riscos que isso traz.”

(José Serra, senador pelo PSDB de São Paulo, a Adriana Ferraz, do Estadão.)