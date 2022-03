“A economia russa está sendo excluída, pelas sanções [dos governos americano e europeus], mas também pela decisão de muitas empresas, do capitalismo global. Em grande medida, vemos a Rússia caminhando a passos largos para se tornar uma economia vassala da China, dependente do único país capaz de ignorar, até certo grau, as sanções.”

(Luis Stuhlberger e gestores do fundo Verde em informe financeiro.)