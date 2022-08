Roberto Setúbal: “Brasil precisa crescer para resolver a pobreza”

“Os governos assumem com o calendário eleitoral na cabeça. Uma reforma não dá resultado no dia seguinte. O resultado de uma reforma trabalhista, tributária, por exemplo, vem no longo prazo e não em apenas em um ou dois anos (…) O Brasil precisa crescer para resolver o problema da pobreza. Temos problemas seríssimos no Brasil, como o de distribuição de renda, mas não resolvemos esse problema distribuindo uma renda que não existe.”

(Roberto Setúbal, co-presidente do conselho de administração do grupo Itaú.)