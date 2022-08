Regina Duarte: “Batam mesmo, patriotas, meu pluralismo abestado me impede”

“Que vergonha que eu tenho dessa “leva” [de artistas]. Batam mesmo, patriotas, que o meu pluralismo abestado me impede de bater na categoria por mais indignada que eu esteja! (…) De que democracia essa gente está falando Da que respeita as ‘quatro linhas’ da Constituição não pode ser, porque se uma coisa o presidente Bolsonaro está fazendo é atuar constitucionalmente até o último fio do cabelo! Bolsonaro é exemplo de democracia para o mundo todo (…) Que “democracia “ essa “leva” quer? É possível que estejam se referindo àquela que já aconteceu na Venezuela? Ou a esta que está em cogitação no Chile, onde estão prestes a ressuscitar até a Constituição do [Salvador]Allende ? E o buraco esquerdista em que a Argentina se meteu ? Hummmm. Como em 2002, eu tenho medo.”

(Regina Duarte, atriz e ex-secretária de Cultura do governo Jair Bolsonaro.)