Presidente do Chile: “Na política, mudar de posição não é fraqueza”

“Sou presidente de todos os chilenos, então às vezes tenho que fazer coisas que não gosto. Na política, mudar de posição não é fraqueza, desde que seja coerente com seus princípios (…) Preocupo-me mais com as pessoas que não mudam de opinião (…) Acredito na tradição liberal socialista, mas não num Estado que controla tudo como o socialismo do século XX, que fracassou (…) Eu sou muito crítico das tendências autoritárias da esquerda continental, e isso me custou muitas críticas.”

(Gabriel Boric, presidente do Chile, a Ciara Nugent, da revista Time.)