“O prato do brasileiro não é mais arroz ‘e’ feijão, é arroz ‘ou’ feijão”

“Sim, nós temos um problema do barril do petróleo. Sim, nós temos problema de escassez do combustível, que impacta na cadeia produtiva e com isso gera inflação; e a população brasileira está tendo que fazer a triste escolha de quando pode comprar, de comprar o arroz ou o feijão. O prato do povo brasileiro não é mais o arroz ‘e’ feijão, é o arroz ‘ou’ feijão. Mas isso também é fruto de uma crise interna, de crises artificiais provocadas por um governo que, ao não sabe governar, cria crises como cortina de fumaça e faz com que o nosso câmbio fique desvalorizado.”

(Simone Tebet, senadora pelo Mato grosso do Sul e candidata presidencial do MDB.)