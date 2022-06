“Não basta toda a violência? Criança não é mãe, criança não é incubadora”

Giro VEJA - terça, 28 de junho

A batalha das Comissões no Congresso Nacional é o destaque do dia

A oposição obteve 31 assinaturas para ingressar com um pedido de abertura da CPI do MEC no Senado Federal e o governo tem de rebolar para impedir que ela seja instalada. A investigação em torno da atuação dos pastores Arilton Moura e Gilmar Santos no empenho de verbas do Ministério da Educação, na época em que a pasta era comandada por Milton Ribeiro, tem potencial de dinamitar de vez a campanha do presidente à reeleição.