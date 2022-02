Na luta pelo poder, o risco de implosão do ninho tucano

O PSDB tem um encontro marcado em maio, quando deverá eleger a nova cúpula do partido.

É um drama político-partidário em desenvolvimento, com disputa pelo controle de posições no diretório nacional.

A recomposição do comando unificado vai depender da habilidade do governador paulista João Doria, candidato à presidência.

Se a negociação em andamento for bem-sucedida, Doria poderá desfrutar de relativa tranquilidade na preparação da convenção do partido, em julho, com alianças que conseguir montar.

Sem acordo, é grande o risco de implosão do ninho tucano já na segunda quinzena de abril, com debandada para outros partidos — e candidatos.