Marina liquida ‘acordão’ sobre pesquisa de petróleo na Amazônia

Jorge Messias, chefe da Advocacia Geral da União, uniu-se à Petrobras e ao Ministério das Minas e Energia na pressão sobre a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, para que faça o Ibama autorizar rapidamente a busca de petróleo na costa do Amapá. Deu tudo errado.

Messias mobilizou o órgão governamental de consultoria e assessoramento jurídico na produção de um documento “em resposta à solicitação realizada em julho deste ano pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira”.

A AGU descartou exigências do Ibama à Petrobras para reforço de medidas de proteção ambiental no planejamento de prospecção de petróleo na chamada Margem Equatorial (do Amapá ao Rio Grande do Norte).

As propostas feitas pela empresa foram consideradas insuficientes, mas a AGU resolveu contestar os critérios do Ibama. Endossou alegações da Petrobras e do Ministério de Minas e Energia de que a exigência de avaliação ambiental da área oceânica a ser perfurada para pesquisa “não é indispensável e tampouco pode obstar a realização de licenciamento ambiental de empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural no país.”

O argumento é essencialmente político e Messias se apresentou como intermediário na “construção” de uma saída igualmente política: a AGU poderia arbitrar uma “conciliação” entre o ministérios do Meio Ambiente, de Minas e Energia e a Petrobras.

Na prática, sugeriu um “acordão” e, com isso, entrou em rota de colisão com Marina Silva. Ela retrucou em audiência pública no Senado nesta quarta-feira (23/8): “Não existe conciliação para questão técnica.”

Com uma dose de ironia, exemplificou: “Eu não posso colocar numa rodada de conciliação a Anvisa para decidir, por razão política, administrativa, o que for, se um remédio é tóxico. É a mesma coisa com decisões do Ibama. Um governo que não é negacionista encaminha projetos sensíveis para estudo.”

“Em um governo técnico” – arrematou- “a gente olha para o que a ciência está dizendo, não faz um PAD (processo administrativo disciplinar), não ameaça a pessoa de ser demitida, não faz assédio contra os servidores. Leva em conta.”

Messias não resolveu o problema. Ao contrário, criou outro. E ainda amplificou o ruído dentro e fora do governo sobre o futuro da Petrobras, que prevê declínio na sua produção de petróleo nos poços do pré-sal do Sudeste já na próxima década.