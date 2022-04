Lula: “Tudo é sigilo de cem anos, vamos dar um jeito nisso, se preparem”

“Nessa campanha, eu vou dar mais importância à questão dos deputados do que à própria campanha presidencial. Não adianta votar num presidente da república se não votar uma quantidade de deputados, os que pensam, sabe, ideologicamente, igual ao presidente para fazer as mudanças que necessita. Qualquer presidente eleito hoje, com o orçamento secreto, terá muita dificuldade de governar esse país. Não sei se vocês estão percebendo, nunca antes na história do país, teve um presidente tão rastejante diante do Congresso Nacional como o Bolsonaro. Ele não tem força nenhuma, nem o orçamento que é uma coisa do presidente executar, ele não executa. Quem executa é o presidente da Câmara, que executa é o presidente do Senado, tá? E ele vive de favor, fazendo os seus decretos lei, fazendo indulto fora de hora, sabe, transformando qualquer coisinha que os filhos dele façam em sigilo de cem anos, sabe, tudo é cem anos, mas nós vamos dar um jeito nisso, se preparem…Então, a questão dos deputados é muito importante. Eu pretendo, se tudo der certo, fazer uma campanha dizendo ‘vote na bancada que vai defender o nosso governo’; ‘vote na bancada que vai mudar’. E aí eu tenho que ter uma lista com os nomes de todos os deputados, de todos os partidos que estão me apoiando, pra gente poder fazer as pessoas votarem. Quando eu fui eleito em 2022, nós fizemos a maior bancada do PT, 90 deputados de 513. Então é preciso convencer o povo de que ele não pode continuar colocando raposa pra tomar conta das galinhas, porque vão comer e não vão cuidar das galinhas. Essa é uma tarefa que é um compromisso de campanha.”

(Lula, candidato presidencial do Partido dos Trabalhadores.)