Lula: “A destruição da política permitiu que surgisse um Bolsonaro”

“[Em 2014] o Aécio afrontou a vitória da Dilma, entrou com recurso na Justiça e é responsável pelo clima de animosidade que está criado hoje nesse país. Numa eleição, você disputa, você perde ou você ganha (…) Não tinha dificuldade de relacionamento com os partidos políticos. Isso começou depois de 2014, 2015, quando o Aécio não aceitou os resultados das eleições e instigou que o [então presidente da Câmara] Eduardo Cunha se comportasse do jeito que se comportou (…) A destruição da política permitiu que surgisse um Bolsonaro, assim como permitiu que surgisse na Alemanha um Hitler, como permitiu que surgisse na Itália um Mussolini. Toda vez que você nega a política, o que vem depois dela é muito pior.”

(Lula em entrevista a William Waack, da CNN.)