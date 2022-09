Líderes políticos já desenham um novo partido de centro para 2023

Com resultados eleitorais nas mãos, na segunda-feira 3 de outubro líderes políticos preveem começar negociações sobre a formação de um novo partido de centro, cujo registro seria apresentado à Justiça Eleitoral no primeiro semestre de 2023.

Sobram sondagens sobre a possibilidade de aliança de alas do PSDB, do União Brasil e de uma fatia do MDB, entre outros.

Nas projeções mais otimistas, sairiam das urnas com soma de 70 deputados, cerca de 13% do plenário da Câmara. Fragmentados, pouco influiriam na pauta de interesses do próximo governo — em alguns casos, haveria risco real de desaparecimento do partido. Unidos teriam capacidade de atuar como fator de equilíbrio e de decisões em impasses legislativos.

Há consenso de que, não importa quem seja eleito presidente, a dimensão da crise econômica prevista para 2023 vai levar a grandes conflitos, sobretudo no aumento de tributos para financiamento de programas sociais.