Joaquim Falcão: “O PIB do PCC cresce mais do que o do Brasil”

“A cada dia mais, a Constituição é menos. (…) Se analisarmos Rio de Janeiro ou São Paulo, constatamos que as comunidades de periferia e as favelas são menos comandadas pela Constituição e mais pelas leis das milícias (…) Em São Paulo, atualmente há mais de 100 mil habitações em áreas de risco. Isso significa uma indústria da construção invisível. No Rio, criou-se uma espécie de iFood das favelas. Como a empresa legal não consegue entrar dentro das favelas, os clientes criaram outra empresa, local, que recolhe as entregas na entrada das favelas e as leva até os labirintos das casas. Um novo ‘business’. São milhares de exemplos. É preciso que se leve a sério a crescente economia informal (…) O PIB do PCC [facção criminosa de São Paulo] cresce mais do que o do Brasil.”

(Joaquim Falcão, professor de Direito Constitucional, à repórter Solange Monteiro, da revista Conjuntura Econômica/Fundação Getulio Vargas.)