Joaquim Barbosa sobre candidatura presidencial: “Em princípio, sim”

“Em princípio, sim [seria candidato], mas o prazo está muito curto [vai até abril]. Eu não tenho mais filiação partidária, me desliguei do PSB. E não procurei nenhum partido, estou tocando a minha vida. Filiação a um partido não é uma coisa tão simples, né? Há partidos que não querem ter candidatos à presidência. O jogo eleitoral no Brasil mudou muito. A conquista do poder, hoje, não tem como troféu máximo chegar à Presidência da República.”

(Joaquim Barbosa, ex-juiz e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, a Pedro Bial, da Rede Globo, sobre eventual candidatura presidencial.)