Janones: “Militares precisam trabalhar, e não ficar fazendo politicagem”

“A função das Forças Armadas é garantir a soberania nacional. Ponto final. Cuidar das fronteiras do nosso país, impedir a entrada de droga, atuar na defesa da Amazônia. Eu acho que o que gente precisa imediatamente é colocar os militares para trabalhar ao invés de ficarem torrando o nosso dinheiro em próteses penianas, Viagras e lagostas, para eles se deliciarem (…) O que esse pessoal tá fazendo? Por que a gente não aumenta o efetivo desses lá [na Amazônia], em campo mesmo. Vamos falar no ‘popular’? Pegando no pesado lá para proteger a floresta amazônica, pra gente não ter episódios como a gente teve recentemente? Precisa é colocar essa turma [das Forças Armadas] para trabalhar dentro daquilo que é atribuição de cada um deles, e não ficar fazendo politicagem junto com o presidente da República como, infelizmente, a gente tem hoje.”

(André Janones, deputado federal por Minas Gerais e candidato presidencial do Avante, a Renata Lo Prete, da TV Globo/G1.)