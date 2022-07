Janaina Paschoal: “Essa resistência em enxergar é que vai nos afundar”

“Essa resistência em enxergar o que está claro para todo mundo é que vai nos afundar. Eu peço que olhem para suas famílias, para seus amigos, ainda que sejam aqueles que vocês se afastaram, e avaliem quantos fizeram campanha para o presidente, votaram no presidente em 2018, e hoje dizem que não votarão. A maioria não fala que vai votar no Lula, fala que vai anular, fala que vai abster. Eu quero que vocês façam essa análise… Eu sei que estou fazendo o papel de chata, eu apanho o dia inteiro, todo dia, por causa disso, mas eu entendo que a minha missão é alertar vocês para o que está acontecendo de verdade. Vocês não precisam acreditar na imprensa que vocês tanto criticam. Olhem para as suas famílias, olhem para as pessoas do seu convívio.”

(Janaína Paschoal, deputada em São Paulo pelo PRTB, aos apoiadores de Jair Bolsonaro, de quem é aliada.)